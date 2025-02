Roma: rispunta l’idea Sarri come prossimo allenatore

Tempo di lettura 1 minuto

L’ex tecnico di Lazio e Napoli negli ultimi giorni ha ripreso quota come candidato per essere il successore di Ranieri sulla panchina giallorossa

Nel suo percorso da traghettatore della Roma Claudio Ranieri sta svolgendo, oltre al suo ruolo naturale di allenatore, anche quello di consulente tecnico per la scelta del suo successore. Per stessa ammissione del tecnico di Testaccio, sul nome di quello che sarà il prossimo mister dei giallorossi vige assoluta riservatezza, sia da parte sua che della società. I rumors però non mancano e dopo i nomi di Carlo Ancelotti e Francesco Farioli negli ultimi giorni è tornato in voga anche quello di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano, campione d’Italia nel 2020 con la Juventus, ha fatto molto bene anche col Napoli e con la Lazio. Ha esperienza, conosce il calcio italiano ed essendo attualmente senza panchina è alla ricerca di una piazza importante dalla quale ripartire. Chissà che non possa essere di nuovo Roma.

Luca Missori