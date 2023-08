Serie A: Belotti e De Ketelaere iniziano alla grande riscattando la scorsa deludente stagione

Tempo di lettura 1 minuto

Il centravanti giallorosso ed il trequartista ex Milan erano reduci entrambi da un’annata deludente, ma già in questa prima giornata hanno mostrato di volere invertire la rotta

Nel calcio, nel bene e nel male, c’è sempre un’altra partita, un’altra stagione che può far dimenticare la precedente. Lo sanno bene Andrea Belotti e Charles De Ketelaere, acquistati nella scorsa sessione di calciomercato rispettivamente dalla Roma e dal Milan ed accolti con grande entusiasmo dai propri tifosi. Il loro rendimento (zero gol per entrambi in campionato) è stato a dir poco deludente, tant’è che il belga è stato ceduto in prestito all’Atalanta. Per tutti e due però, l’edizione 2023-2024 di Serie A è iniziata in maniera totalmente diversa: Belotti ha siglato una doppietta contro la Salernitana, che però non è bastata alla Roma per ottenere i tre punti, mentre De Ketelaere è risultato decisivo nella vittoria della Dea contro il Sassuolo per 2-0, sbloccando la gara di testa a pochi minuti dal termine. Episodi isolati o inizio del riscatto? Solo il tempo potrà dirlo, ma questo inizio fa ben sperare.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.it e Gazzetta)