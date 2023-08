Calciomercato: Cheddira ufficiale al Frosinone, Zapata ad un passo dalla Roma

Tempo di lettura 1 minuto

Il centravanti ormai ex Bari approda ai ciociari in prestito, giallorossi vicino all’attaccante dell’Atalanta a titolo definitivo

E’ iniziato il campionato, ma continua il calciomercato, soprattutto quello delle punte. In un solo giorno, due colpi di rilievo. Il primo è quello di Walid Cheddira, che salta di categoria passando in prestito dal Napoli al Frosinone e rinforzando la rosa a disposizione di mister Di Francesco. Il secondo, in via di definizione, è il trasferimento di Duvan Zapata alla Roma. Il centravanti colombiano, che ieri è partito titolare contro il Sassuolo, è atteso nella Capitale tra stasera e domani mattina. Arriverà a titolo definitivo per una cifra pari a 6 milioni di euro più 3,5 di bonus e percepirà 2,7 milioni di euro più bonus per tre anni.

Luca Missori

(Fonte immagine: Corrieredellosport.it)