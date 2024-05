Playoff serie C: finita la fase dei gironi, sorteggiato il primo turno nazionale

Tempo di lettura 2 minuti

Finita la prima parte che riguardava singolarmente i tre raggruppamenti, il 14 maggio si parte con tutte le squadre tranne le seconde classificate che entreranno in scena nel secondo turno

In serie C si inizia a fare sul serio. Sabato si sono concluse le griglie playoff riguardanti i singoli gironi, adesso scatta la fase nazionale. Ogni campionato ha visto un minitorneo a partite secche con partecipanti le squadre dalla quinta alla decima posizione. Nella seconda fase si sono inserite anche le quarte classificate della regular season. Nei tre gironi pronostici quasi rispettati. Passano infatti quarta e quinta, fatta eccezione per il gruppo B dove c’è l’exploit della Juventus Next Gen che aveva concluso il campionato al settimo posto. Nel girone A passano Triestina e Atalanta U23, nel B Perugia e appunto Juventus Next Gen mentre nel C ecco Casertana e Taranto.

Sono stati sorteggiati ieri gli accoppiamenti per il primo turno nazionale che scatterà con i match d’andata il 14 maggio mentre il ritorno sarà disputato il 18. Inserite le terze classificate dei tre raggruppamenti, Taranto, Perugia e Triestina, nonchè la vincitrice della Coppa Italia di serie C, cioè il Catania.

Le sfide di questa fase, da qui ad andata e ritorno, saranno: Atalanta U23-Catania, Taranto-Vicenza, Perugia-Carrarese, Triestina-Benevento, Juventus Next Gen-Casertana. Nella fase successiva entreranno in scena anche le seconde di ogni girone ovvero Padova, Torres e Avellino. L’iter dei playoff continuerà poi con le semifinali e si concluderà il 9 giugno quando conosceremo, con il match di ritorno della finale, la squadra che salirà in serie B insieme a Mantova, Cesena e Juve Stabia.

Glauco Dusso