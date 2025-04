Seria A: Napoli capolista con tre punti di vantaggio sull’Inter

Tempo di lettura 1 minuto

La squadra partenopea vince contro il Torino, i nerazzurri capitolano contro la Roma e la classifica cambia portando in vantaggio la compagine di Antonio Conte

La trentaquattresima giornata di campionato cambia ancora il piazzamento delle due squadre che continuano a rincorrersi, infatti il Napoli conquista punti preziosi e scavalca l’Inter. Sembra ci sia una crisi in corso per il gruppo di Simone Inzaghi alla luce della terza sconfitta consecutiva, cosa che non accadeva da tempo e con all’orizzonte la sfida complicatissima in Champions League contro il Barcellona. Non si può negare che i nerazzurri abbiano avuto una fitta serie di appuntamenti impegnativi e che probabilmente la stanchezza fisica stia prendendo il sopravvento anche sulla punta di diamante, Lautaro Martinez, del quale a dire il vero non c’è un degno sostituto in panchina. Il gruppo di Conte nel frattempo può recuperare tutte le sue forze in attesa della prossima sfida che li vedrà impegnati sabato prossimo contro il Lecce, squadra che lotta per la salvezza.

Daniela Fazzolari