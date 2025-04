Arne Slot finisce l’opera: il Liverpool è campione d’Inghilterra

Tempo di lettura 2 minuti

Con quattro giornate di anticipo i reds si prendono la Premier League interrompendo il regno di Guardiola e del suo City, una vittoria mai messa in discussione

Chi pensava che l’addio di Klopp avrebbe stranito il Liverpool dovrà rivedere i suoi piani. Arne Slot è riuscito nell’impresa di dominare la Premier League e portare a casa il titolo con ben 4 giornate di anticipo. Ieri dopo aver triturato il Tottenham 5-1 sono partiti i festeggiamenti vista la vittoria matematica per quello che è il campionato inglese numero 20, i reds agganciano in cima all’albo d’oro il Manchester United. Dopo cinque anni, dunque, il Liverpool torna sul tetto d’Inghilterra. L’ultimo successo, nel 19/20, era stato comunque agrodolce vista la situazione legata al Covid con gli stadi deserti. Ieri Anfield è potuto esplodere di gioia per un dominio forse inaspettato a inizio anno. Dovendo individuare un top e un flop della stagione del Liverpool non ci sono molti dubbi. Il top è sicuramente Momo Salah, capocannoniere del torneo, che ha trascinato ancora a suon di gol e assist la sua squadra diventando il miglior marcatore straniero nella storia della Premier League. Con il gol di ieri supera Aguero arrivando a 185. L’egiziano si inserisce anche tra i migliori cinque marcatori assoluti della Premier. Ahinoi il flop è Federico Chiesa sbarcato come pronto alla rinascita e invece si è dovuto arrendere agli infortuni raccogliendo solo le briciole. Addirittura ha bisogno di una presenza per arrivare a 5 che è il numero minimo per potersi fregiare del titolo di campione d’Inghilterra. Chissà che in questo finale di stagione possa arrivare anche questa tiepida soddisfazione.

Glauco Dusso