Serate storte per Bayern e Real: terminate le strisce di imbattibilità

Tempo di lettura 1 minuto

I blancos perdono dopo 36 partite consecutive, mentre i bavaresi cadono per la prima volta dopo 41 risultati utili nella fase preliminare della Champions League

Serata incredibile quella di ieri in Champions League, non solo per la grande vittoria della Juventus ma per alcuni ko molto insoliti. Nello stesso giorno sono crollati infatti due record significativi appartenenti a Bayern Monaco e Real Madrid; I primi non perdevano nella fase iniziale della Champions League dal 2017, con l’Aston Villa che ha interrotto dunque una serie di 41 risultati utili consecutivi. Il Real Madrid invece non perdeva ormai da 36 partite, tra cui 14 consecutive in Champions League, ed è stato il Lille a porre fine a questa striscia con una gran prestazione. Entrambe cadono segna segnare altro evento rarissimo, dal prossimo turno saranno certamente in grado di dimenticare entrambe questo passo falso.

Fonte foto: calcionapoli.com

Alessandro Fornetti