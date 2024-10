La Juventus perde pezzi: infortuni per Bremer, Nico Gonzalez e Milik

Tempo di lettura 1 minuto

Nonostante il gran successo contro il Lipsia i bianconeri devono fare i conti con diversi stop dei propri giocatori

La gran serata di ieri della Juventus con la rimonta sul Lipsia in inferiorità numerica è stata parzialmente meno gradevole a causa degli infortuni patiti nei primi minuti di gioco da Bremer e Nico Gonzalez e dalle novità poco confortanti sul problema al ginocchio di Milik. Per quanto riguarda Bremer è uscito per un infortunio al ginocchio e si teme per la rottura del crociato, mentre per Nico il problema è stato muscolare alla coscia. Entrambi faranno gli esami in giornata ma c’è sicuramente preoccupazione in casa Juventus soprattutto per la situazione di Bremer. Per ultimo si è aggiunto alla lista anche Milik, già fuori da tempo per un infortunio al ginocchio, che dovrà sottoporsi ad una nuova operazione e starà fuori a lungo, lasciando il solo Vlahovic come alternativa pura in attacco.

Fonte foto: consiglifantacalcio.it

Alessandro Fornetti