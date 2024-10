Roma: Ghisolfi lancia l’idea della seconda squadra e punta alla qualificazione in Champions

Tempo di lettura 1 minuto

Il dirigente francese ha parlato alla stampa per la prima volta dopo la fine del calciomercato, tanti i temi toccati, dall’esonero di De Rossi fino alla possibilità di creare la “NextGen” giallorossa

Dopo le dimissioni da CEO di Lina Souloukou, erano attese le dichiarazioni di Florent Ghisolfi, quanto meno per spiegare di persona l’altalena di decisioni societarie prese negli ultimi mesi. Il DS francese oggi ha incontrato la stampa romana, toccando tanti argomenti durante la sua conferenza. Ha parlato dell’esonero di De Rossi come di una scelta difficile, visto il rapporto che Daniele aveva con lui e con la piazza, ma condivisa con i Friedkin. Ha fissato l’obiettivo stagionale, la qualificazione in Champions League, precisando che questa non è l’ennesima stagione di transizione e che la Roma ora vuole acquistare giocatori a titolo definitivo per alzare il valore della rosa, senza per questo cedere i top player. Infine ha lanciato l’idea della seconda squadra, prendendo spunto dalla Next Gen della Juventus che ha valorizzato il settore giovanile bianconero fornendo anche giovani calciatori di qualità alla prima squadra. Per ora è solo un’idea, ma l’intenzione è quella di renderla concreta.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)