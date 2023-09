Segnali incoraggianti

Tempo di lettura 2 minuti

Gli azzurri guidati dal ct Luciano Spalletti ottengono tre punti preziosi contro l’Ucraina mostrando a tratti anche un bel gioco

Bisognava vincere e la vittoria, per 2-1, è arrivata in casa contro l’Ucraina dopo il pareggio, 1-1, ottenuto in trasferta contro la Macedonia del Nord. A prescindere dal risultato finale gli azzurri avevano brillato poco nella gara contro i macedoni invece ieri la Nazionale italiana del nuovo ct Spalletti ha mostrato carattere e intensità. Una prova coraggiosa, propositiva con un gioco corale basato sulla mentalità offensiva. Un 4-3-3 contro gli ucraini in cui la regia è stata affidata a Locatelli con ai lati Frattesi, migliore in campo e autore della doppietta, e Barella. In porta fiducia confermata a Donnarumma, mentre in attacco nel ruolo di punta Raspadori è stato preferito a Immobile il quale aveva siglato il gol del momentaneo 0-1 contro la Macedonia del Nord. Un successo meritato che permetterà a Spalletti di lavorare con un po’ più di serenità. Per ora l’Italia con una partita in meno ha gli stessi punti dell’Ucraina e della Macedonia del Nord, mentre l’Inghilterra comanda comodamente la classifica.

A ottobre le sfide a Malta e Inghilterra poi a novembre sul cammino degli azzurri ancora Macedonia del Nord e Ucraina. L’obiettivo è qualificarsi per difendere il titolo nel prossimo Europeo in Germania nel 2024 evitando i play off. La partita contro gli inglesi sarà importante non solo per la classifica, ma anche per il morale perchè sarà un banco di prova per dimostare che questa ‘nuova’ Italia punta in alto e se la vuole giocare alla pari con le big.

Spalletti ha a disposizione un gruppo omogeneo composto da gente più esperte e da giovani, certo mancano le stelle ma la Nazionale nell’ultimo Europeo ha dimostrato che si può essere vincenti anche attraverso l’entusiasmo e il bel gioco.

L’arrivo di Spalletti è stato accolto bene da tutto l’ambiente azzurro, la Nazionale ha saputo reagire allo scossone provocato dalle dimissioni a sorpresa di Roberto Mancini giunte a ridosso di Ferragosto. Spalletti, reduce dallo scudetto vinto con il Napoli, è senza dubbio l’uomo migliore con il quale ripartire.

Forza azzurri!

Fonte foto: Sport.Virgilio.it

Stefano Rizzo