Le partenze delle tre grandi del nord

Le due milanesi hanno debuttato in Champions con due pareggi, la Juve invece ha ricaricato le pile in vista del campionato

Dopo 4 giornate di campionato le prime tre posizioni della classifica sono occupate dalle tre grandi squadre del nord, Inter, Juve e Milan. Un segno di forza dopo lo scudetto vinto dal Napoli nella scorsa stagione. I partenopei sono stati in grado di interrompere questa egemonia delle tre grandi del nord ma ripetersi sarà assolutamente difficile per gli uomini di Garcia. Già dai primi segnali si è intuita la grande voglia di riscatto da parte dell’Inter, della Juve e del Milan.

L’Inter è a punteggio pieno, ha surclassato il Milan nel derby e ha il morale alle stelle. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi hanno evidentemente preso ancora più consapevolezza della propria forza dopo aver disputato a giugno la finale Champions alla pari con il Manchester City. Inoltre gli acquisti di Thuram e Frattesi stanno ben figurando. Lautaro sta trascinando i suoi ed è capocannoniere del torneo con 5 reti sopra proprio a Giroud e Vlahovic a quota 4. In Champions in trasferta i nerazzurri hanno recuperato lo svantaggio contro la Real Sociedad pareggiando 1-1 nel finale con una prova di carattere e forza.

La Juve squalificata dall’Uefa non ha impegni europei e può concentrare le sue energie solo sul campionato e sulla coppa Italia. Il duo Vlahovic-Chiesa dato per partente sta invece facendo la differenza per la gioia di mister Allegri deciso a puntare su Chiesa in qualità di attaccante. La netta vittoria sulla Lazio fa ben sperare per il prosieguo, i tifosi bianconeri si aspettano una Juve competitiva dopo la tribolata scorsa stagione conslusasi con la penalizzazione.

Infine il Milan grazie anche alla cessione di Tonali ha rimodellato la squadra con diversi acquisti. Il successo di Roma contro i giallorossi poteva dare una spinta per il derby invece il cappotto rimediato dai rossoneri ridimensiona la squadra dell’allenatore Pioli. 5 derby su 5 persi in un anno solare possono pesare sull’ambiente rossonero ma Pioli dovrà essere bravo nel compattare il gruppo. In Champions lo zero a zero casalingo contro il Newcastle non è entusiasmante visto il girone tosto.

Comunque le tre grandi del nord sono pronte a battagliare per il tricolore come la storia insegna, mentre in Europa le due milanesi, tra le prime quattro nella passata stagione, hanno voglia di migliorarsi.

Fonte foto: Corriere.it

Stefano Rizzo