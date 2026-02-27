Scudetto blindato

Tempo di lettura 2 minuti

L’Inter si rituffa in campionato dopo la cocente delusione in Champions League in cui è uscita ai play off contro il Bodo/Glimt

A 12 giornate dalla fine del campionato il distacco che la capolista Inter ha accumulato sul Milan che occupa il secondo posto è di ben 10 punti, un vantaggio ragguardevole. Difficile pensare ad una striscia di vittorie consecutive notevole da parte dei rossoneri visti i limiti palesati dagli uomini allenati da Allegri e poi dovrebbe proprio inchiodarsi l’Inter causa un ipotetico contraccolpo psicologico legato alla prematura eliminazione dalla Champions. Nel calcio come sappiamo tutto è possibile ma le speranze per il popolo rossonero sono ridotte al lumicino. Oltretutto nessun’altra squadra ha dato dei segnali talmente incoraggianti da poter allargare il discorso scudetto. Certo conquistare il Triplete è un qualcosa di straordinario, i nerazzurri possono ancora ambire a vincere la Coppa Italia, però senza dubbio c’è modo e modo di essere estromessi dalla Champions. Il Bodo/Glimt però è in forte crescita, i risultati ottenuti sono sotto gli occhi di tutti, gli scalpi all’Atletico Madrid, vittoria a Madrid, al Manchester City, e i due successi sull’Inter appunto in questa edizione della Champions certificano il valore della compagine norvegese. Un gruppo tosto con qualche individualità che spicca. Dal canto suo l’Inter invece poteva e doveva dare di più. E’ vero che non sempre vince la squadra più forte ma è anche vero che il divario tra i due club è ben evidente quindi qualcosa non ha funzionato nei nerazzurri e non si tratta solo di stanchezza per via dei diversi impegni. I grandi club puntano ad arrivare in fondo a tutte le competizioni. Certo mister Chivu sta svolgendo un ottimo lavoro perchè non era semplice risollevare la squadra dopo le batoste della scorsa stagione, ma una volta che il gruppo si è rialzato era nelle proprie corde dare qualcosa in più per superare l’ostacolo Bodo/Glimt. Vedremo ora come reagirà la Beneamata, se tornerà alla vittoria immediatamente e volerà verso il tricolore senza colpo ferire oppure sbanderà pericolosamente dando vita alle speranze dei cugini rossoneri con tanto di derby ancora da disputare.

Fonte foto: IlMattino.it

Stefano Rizzo