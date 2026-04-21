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Scandalo escort in Serie A, Calzona non è più il CT della Slovacchia, le ultime per Inter-Como

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Sandro Caramazza
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Nuovo caso che fa tremare il massimo campionato italiano, l’ex allenatore del Napoli lascia il ruolo da CT e tra poche ore la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Un nuovo scandalo, stavolta a luci rosse, sta per investire la Serie A. La Procura di Milano, infatti, ha aperto un’indagine contro il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione nei locali della movida milanese. Entrando nello specifico della questione, una società dell’hinterland milanese organizzava dei costosi post-partita. Quattro gli arresti, decisiva la denuncia di una dipendente. Questa società, operante a Cinisello Balsamo, offriva ai propri invitati facoltosi post partita con giovani ragazze assoldate per l’occasione. Nel pacchetto, un hotel a 5 stelle e una sniffata di gas esilarante contenuto all’interno di palloncini e non rilevante dai test antidoping. Ci sarebbero 70 calciatori coinvolti, tra cui tesserati di Milan, Inter, Juventus, Sassuolo e Verona. Non è però stato accertato quanti abbiano usufruito anche del servizio di escort e droga della risata. Ai festini partecipava anche un pilota di Formula 1.

Francesco Calzona non è più il CT della Slovacchia. La federazione slovacca, nei giorni scorsi, aveva proposto anche un rinnovo di contratto all’allenatore per l’ottimo operato degli ultimi 4 anni, ma Calzona ha rifiutato, decidendo di lasciare la nazionale. Calzona era diventato CT della Slovacchia nel luglio del 2022, raccogliendo in 40 partite, 19 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. Il CT italiano è stato grande protagonista della crescita della Nazionale slovacca, tanto da portarla fino agli ottavi di finale dell’Europeo del 2024 (eliminazione contro l’Inghilterra per 2-1). La Slovacchia non parteciperà al Mondiale, perché eliminata in semifinale playoff dal Kosovo 4-3. Calzona, durante il suo periodo da CT, ha anche allenato per pochi mesi il Napoli: da febbraio 2024 fino a fine stagione.

Francesco Calzona

Questa sera si giocherà la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia, ossia quella tra Inter e Como. Si riparte dallo 0-0 dell’andata. I nerazzurri, ormai prossimi a diventare campioni d’Italia, ritrovano Bisseck in difesa, ma saranno ancora orfani di Bastoni e Lautaro Martinez. Tuttavia, Chivu non rischierà subito il tedesco, che partirà dalla panchina. Davanti a Sommer, ci saranno Akanji, Acerbi e Carlos Augusto. Dentro il quintetto dei titolarissimi: Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski e Dimarco. In avanti, Bonny è in vantaggio su Pio Esposito, per affiancare Thuram.

Il Como, dopo la brutta e sorprendente sconfitta contro il Sassuolo, va a caccia della storia: ossia arrivare in finale di Coppa Italia. Per Fabregas, gli unici indisponibili sono Addai e Sergi Roberto. Sarà il Como dei titolari, con Diego Carlos a comandare la difesa e Jacobo Ramon e Kempf ai suoi lati. A centrocampo, qualità e quantità con Da Cunha e Perrone. Mentre in attacco, il trio formato da Paz, Baturina e Douvikas.

Inter-Como

Sandro Caramazza

Fonte foto: X, Sport Mediaset

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