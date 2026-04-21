Roma, interesse per Alajbegovic, altro infortunio per Gosens, Hagi nuovo CT della Romania al posto di Lucescu

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Il club giallorosso si è inserito nella bagarre per il talento bosniaco, l’esterno della Viola ha accusato di nuovo un problema muscolare, l’ex leggenda del calcio rumeno nuova guida della nazionale

Di recente l’Italia e gli italiani hanno avuto modo di conoscerlo per bene, nella serata che è costata alla nazionale il terzo mondiale saltato di fila. Nella prossima stagione potrebbero arrivare in Serie A. Si tratta di Kerim Alajbegovic, classe 2007 militante attualmente nel Salisburgo. Il padre dell’esterno d’attacco bosniaco è da qualche giorno a Roma e non è solo una visita di piacere. Insieme a lui, mediatore d’eccezione, c’è Miralem Pjanic, che studia da procuratore e che secondo gli ultimi rumors starebbe facilitando la trattativa tra la famiglia Alajbegovic e la Roma. Sul giovane Kerim però è forte l’interesse anche di altre squadre italiane, come Napoli e Milan, dunque la concorrenza per ingaggiarlo sarà serrata.

(Fonte immagine: Romanews.Eu)

In Romania invece è ancora fresco il ricordo di Mircea Lucescu, scomparso lo scorso 7 aprile all’età di 80 anni. Il tecnico rumeno ha allenato fino all’ultimo la nazionale, nonostante le precarie condizioni di salute. Nella giornata di ieri invece, è arrivata finalmente l’ufficialità del suo successore: sarà Gheorghe Hagi. Considerato il più forte calciatore rumeno di sempre (ha vestito, tra le altre, le maglie di Barcellona e Real Madrid), Hagi ha firmato un contratto di quattro anni. L’ex campione aveva già guidato la Romania nel 2001, fallendo la qualificazione al mondiale del 2002 in Corea del Sud e Giappone.

(Fonte immagine: Goal.com)

Infine, una notizia riguardante la Fiorentina. Il pareggio di ieri sera contro il Lecce è stato un ulteriore passo in avanti verso una salvezza tranquilla, ma la stagione è travagliata anche dal punto di vista degli infortuni. Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il club salentino, Robin Gosens ha dovuto abbandonare il campo per un problema muscolare alla coscia destra. Ennesimo stop per l’esterno difensivo tedesco, che è stato precauzionalmente sostituito da Vanoli per evitare di aggravare le sue condizioni fisiche. Nei prossimi giorni verranno effettuati gli esami strumentali di rito per stabilire i tempi di recupero e chiarire quando Gosens tornerà a giocare.

(Fonte immagine: Goal.com)

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)