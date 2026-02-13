Nations League: Francia, Belgio e Turchia le avversarie dell’Italia

Tempo di lettura 1 minuto

A Bruxelles effettuato il sorteggio per le quattro leghe della competizione europea che ha sostituito le amichevoli per nazionali

Nella prossima edizione della Nations League l’Italia si ritroverà, sul proprio cammino, la Francia, il Belgio e la Turchia, certamente non saranno passeggiate per la nostra nazionale che, come sappiamo benissimo, non vive la sua epoca migliore ed oggi più che mai, dato che gli azzurri dovranno affrontare, ancora una volta, i playoff per poter prendere parte al prossimo mondiale di calcio. Tornando alla Nations League, in autunno ci saranno gli incontri della fase a gironi, tra settembre e novembre. Le prime due di ognuno dei quattro gironi si qualificheranno ai quarti di finale che si disputeranno nel marzo del 2027 con la successiva fase finale a giugno. Avendo fatto riferimento alla delicata situazione tecnica della nostra formazione, vale la pena ricordare che arrivare terza nel proprio girone significa dover affrontare uno spareggio per non finire nella Lega B, mentre arrivare al quarto posto condanna alla retrocessione diretta.

Fonte foto: goldelnapoli.it

Luigi A. Cerbara