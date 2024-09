Sandro felice! Tonali, Francia-Italia è la chiusura di un cerchio

Tempo di lettura 3 minuti

Questa sera al Parco dei Principi, gli azzurri scenderanno in campo per esordire in Nations League. Dal primo minuto anche il rientrante ex Milan

Sandro felice! E non ce ne voglia la grande Alice Rohrwacher, se ci siamo permessi di storpiare uno dei suoi più grandi capolavori (Lazzaro felice). Ma in tempo di Leoni d’Oro e Festival di Venezia tutto fa brodo. Questa sera contro la Francia, al Parco dei Principi di Parigi (altro paese, che di cinema ne sa qualcosina), l’Italia ritorna in campo ad un mese e mezzo dalla disfatta di Berlino (a proposito di festival cinematografici). Un film nel film, perché oggi 6 settembre, praticamente un anno dopo, ritrova la maglia della Nazionale Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle, che aveva fatto l’ultima presenza il 9 settembre di un anno fa contro la Macedonia del Nord, completa il suo percorso di redenzione dopo la lunga squalifica per scommesse. Il CT Spalletti è pronto per lanciarlo dal primo minuto in un centrocampo completato dall’interista Frattesi e da Samuele Ricci del Torino.

Tonali per una “Midnight in Paris” tutta da vivere

Sandro felice e anche emozionato come se fosse una prima volta. D’altronde, Tonali così come lo stesso Nicolò Fagioli (squalifica finita a maggio), durante questi mesi ha dovuto affrontare un lungo e complicato calvario fisico ma anche mentale. Non si tratta di una rivincita o di una rivalsa (ha sbagliato prendendosi giustamente le responsabilità), ma appunto la chiusura di un cerchio. Un cerchio lungo 308 giorni, chiusosi lo scorso 28 agosto a Nottingham con la maglia del Newcastle in Coppa di Lega. Pochi giorni fa, il ri-esordio in Premier League contro il Tottenham, con tanto di tributo e striscione “Il maestro del centrocampo da Milano” da parte dei tifosi Magpies. Ma, con tutto il rispetto per la Premier e il Newcastle, la maglia della Nazionale ha un altro sapore. Una “Midnight in Paris” tutta da vivere per Tonali, però senza rimandi a quel che fu (a differenza dell’Owen Wilson di Woody Allen), ma con un occhio fisso e di riguardo verso il futuro.

Tonali felice, ma anche Lucio

Sandro felice, ma anche Lucio felice. Con il rientro di Tonali, la Nazionale ritrova quantità e qualità in mezzo al campo. Non è un mistero che anche durante gli Europei, l’assenza di Tonali (oltre a quella ormai consueta di un bomber di razza) si sia sentita. L’ex centrocampista del Milan, comprato nell’estate del 2023 per 80 milioni dal Newcastle, è uno dei più bravi nel suo ruolo. E insieme all’interista Nicolò Barella (al momento out per l’operazione al naso) potrà nuovamente ricomporre un tandem di centrocampo di tutto rispetto. Qualità, corsa, carisma ed esperienza a servizio di una Nazionale, che partirà per l’ennesima volta dall’anno zero.

Sandro Caramazza

