Argentina, cerimonia d’addio per Di Maria

El Fideo lascia l’Albiceleste dopo 16 anni in cui ha vinto 2 Copa America, un oro olimpico e lo storico Mondiale in Qatar

Questa notte l’Argentina è scesa in campo contro il Cile nella partita valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Prima della partita c’è stata la cerimonia di addio di Angel Di Maria all’Albiceleste dopo 16 anni. El Fideo, che ha giocato l’ultima partita contro la Colombia nella finale di Copa America, abbandona la sua nazionale dopo 145 presenze condite da 31 reti, 32 assist e 4 trofei conquistati: 2 Copa America (2021 e 2024), 1 Mondiale (2022) e 1 oro olimpico (2008). Se ne va uno dei giocatori più importanti della storia della nazionale argentina e non possiamo non ringraziarlo per quanto fatto.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina