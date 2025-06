Sampdoria salva, Salernitana in C ma è caos all’Arechi: gara sospesa definitivamente

Il match di ritorno del playout in campo è 2-0 per i blucerchiati ma verrà perso 0-3 a tavolino dai campani vista la contestazione dei tifosi che ha costretto l’arbitro a interrompere definitivamente la gara. Intanto in cadetteria cambiano tre panchine

Un playout nato male e finito peggio. Tutte le polemiche scaturite in principio si sono concretizzate al 65′ della gara di ritorno. All’Arechi, dopo il 2-0 dell’andata in favore della Sampdoria, la Salernitana ha subìto lo stesso punteggio dopo i gol di Coda e Sibilli. Nella ripresa, dopo la seconda rete, è montata la rabbia del pubblico di casa che ha reagito lanciando seggiolini, petardi e fumogeni. L’arbitro Doveri ha dapprima interrotto il match provando anche a riprendere. La tensione è continuata e il direttore di gara non ha potuto far altro che sospendere definitivamente. La partita sarà quindi persa 0-3 a tavolino dalla Salernitana, senza cambiare dunque il responso del campo. Sampdoria salva e campani retrocessi in serie C. Una beffa atroce visto l’andamento delle cose che hanno messo di fronte alla squadra di Marino, invece che il Frosinone, una Samp riportata in vita dopo la retrocessione iniziale. Una situazione surreale che ha portato alla salvezza dei ciociari e a questo playout insperato per i doriani che hanno salvato la pelle rimanendo in B. Salernitana, quindi, che compie il doppio salto all’indietro. Dalla A alla C nel giro di un anno.

Capitolo panchine. La serie B cambia tre timonieri. Il Pescara, dopo il divorzio da Silvio Baldini, accoglie Vincenzo Vivarini. A Venezia, invece, inizia l’era Stroppa. La neopromossa Virtus Entella, infine, sarà guidata da Andrea Chiappella liberatosi dalla Giana Erminio.

Glauco Dusso