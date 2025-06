L’Italia vince la prima edizione della Nations League di Calcio a 8

Tempo di lettura 5 minuti

Le Finals del prestigioso torneo internazionale si sono tenute a Roma, al Dabliu Eur Sport Club, nei giorni 20 e 21 giugno, con la presenza delle nazionali di Francia, Italia, Romania e Spagna

La prima semifinale vedeva affrontarsi Spagna e Romania, i primi con una formazione discretamente matura e dalla panchina corta e i secondi invece giovani e in congruo numero. La gara, poco spettacolare, ha sofferto sicuramente per l’importanza dell’evento. Squadre contratte, con la Romania attendista e la Spagna poco incisiva nell’ultimo tocco, nonostante il suo classico gioco in verticale che li ha resi pericolosi lungo tutto il corso della partita. Dopo una lunga fase di studio, però, le squadre si rilassano, ma sono sempre gli spagnoli ad essere pericolosi e risultano decisive le parate dell’estremo difensore rumeno, ma anche sfortunate le punte spagnole che colpiscono un palo dopo una splendida azione in velocità. Per tutti questi motivi la partita ristagna sullo 0-0 sino ad arrivare ai tempi supplementari dove, la Spagna finalmente la sblocca e l’1-0 si protrarrà sino alla fine, decretandola come prima finalista.

Nell’altra semifinale, l’Italia ha affrontato la Francia, con le due formazioni sin da subito agguerrite e i francesi forse anche troppo nervosi. Gli azzurri non schierano alcuni dei loro jolly ed infatti non ci sono Gaetano D’Agostino per un problema al ginocchio, né Totò Di Natale, non al meglio e risparmiato per la finale, ma l’Italia è concreta, decisa, sicura di sé, forse anche troppo. Passa in vantaggio ben due volte (Laurato all’8′ e Silvagni al 21′) e altrettante volte commette dei grossolani errori difensivi regalando, letteralmente, due goal ai francesi (14′ e 28′). La stella della giornata per gli azzurri è Davide Moscardelli che mostra e dimostra tutto il suo peso offensivo, dapprima sfiorando il goal di testa al termine del primo tempo, sbagliando poi clamorosamente un goal apparentemente fatto al 43′, ma la ribattuta della difesa transalpina ridà immediatamente palla agli azzurri che lanciano subito lungo sui piedi dello stesso Moscardelli che questa volta non sbaglia e segna il goal vittoria con un ottimo stop e gran tiro, tutto di sinistro, da fuori area. Sarà il 3-2 definitivo che porta gli azzurri in finale.

Il team azzurro al completo

Sabato 21 giugno, alle 21.30 si trovano difronte Italia e Spagna per la conquista della prima edizione della Nations League di Calcio a 8. L’Italia, allenata da mister Daniele D’Orto, schiera una formazione a trazione anteriore, con numero 10 e Capitano Antonio Di Natale che si presenta in splendida forma fisica e con il guerriero Davide Moscardelli. La partita è sin da subito vera, con foga agonistica da parte italiana e pressing alto e a tutto campo degli spagnoli. Sono proprio le furie rosse a rendersi pericolose e solo due grandi parate del portierone azzurro Giuseppe De Bernardo evitano loro di passare in vantaggio. La formazione azzurra appare alla spasmodica ricerca del goal, cosa che la rende molto meno equilibrata rispetto alla semifinale contro la Francia, anche meno precisa, meno spettacolare. Il lampo azzurro arriva ad un passo dalla fine del primo tempo, quando Moscardelli calcia una punizione dal limite destro dell’area avversaria e la palla, indirizzata nel sette, viene prodigiosamente respinta dall’estremo difensore avversario (verrà poi premiato come miglior portiere del torneo ndr). Il secondo tempo è un arrembaggio azzurro con innumerevoli occasioni, sino al 18′ quando finalmente l’Italia passa in vantaggio, ma la concentrazione non è il punto forte della squadra che, probabilmente presa dall’euforia della quasi vittoria, si lascia immediatamente sorprendere e la Spagna pareggia praticamente dopo un solo minuto. Il risultato di 1-1 non cambierà più e così sarà anche nei successivi tempi supplementari che, con pochissime emozioni, fungeranno esclusivamente da viatico per i successivi calci di rigore. Gli azzurri risultano infallibili dal dischetto, a partire da Moscardelli e Totò di Natale, mentre il portierone Giuseppe De Bernardo para il secondo rigore avversario e la vittoria italiana è servita!

Formazione azzurra titolare della finale

Premio alla carriera per Totò Di Natale

Capitano Antonio Di Natale alza il trofeo al cielo

Le dichiarazioni di alcuni protagonisti al termine della Finale di Nations League di Calcio a 8 del 21 giugno 2025

Totò Di natale

Davide Moscardelli

Andrea Montemurro presidente della Confederazione Calcistica Italiana

Fonte foto/audio: passionedelcalcio.it

Luigi A. Cerbara