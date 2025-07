Sampdoria: pieni poteri all’investitore Joseph Tey e designazione immediata di Massimo Donati come nuovo allenatore

Tempo di lettura 1 minuto

Assegnata l’ultima panchina ancora libera tra Serie A e B, con l’ex centrocampista che assume la direzione tecnica della squadra con un contratto annuale e una retribuzione di 150.000€ e rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A

Ennesimo ribaltone in casa blucerchiata e dopo le disastrose ultime stagioni, il Patron Joseph Tey prende in mano le redini della società. Annunciato quindi Massimo Donati come nuovo allenatore e Davide Mandelli come suo vice, c’è anche la conferma di Andrea Mancini come Ds e la partenza di una figura storica, in casa blucerchiata, come quella di Attilio Lombardo che rivestiva la carica di vice allenatore. Sino ad ora aveva delegato il finanziatore asiatico Tey (circa 105 milioni investiti in due anni), ma da adesso in poi sarà lui a prendere le decisioni e, oltre all’assegnazione degli incarichi, ci saranno tagli che andranno a colpire non solo gli stipendi, ma anche le strutture, come ad esempio il vivaio.

Luigi A. Cerbara