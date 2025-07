Mondiale per Club, domenica la finale tra Chelsea e PSG

Tempo di lettura 2 minuti

Le due squadre arrivano all’atto conclusivo del torneo dopo aver superato agilmente il Fluminense e il Real Madrid in semifinale

Domenica ci sarà la finale del Mondiale per Club tra Chelsea e Paris Saint-Germain, le due squadre che si sono dimostrate più forti all’interno del torneo. In questo articolo ripercorreremo velocemente il percorso delle due squadre e analizzeremo la partita di domenica.

I Blues hanno disputato un ottimo torneo con un solo passo falso: la sconfitta contro il Flamengo nel secondo match del girone D che ha costretto i ragazzi di Maresca al secondo posto finale. Qualche problemino nella sfida agli ottavi di finale contro il Benfica per la sospensione della partita mentre in semifinale tutto tranquillo grazie alla doppietta di Joao Pedro contro il Fluminense. In generale i vincitori della Conference League hanno dato segnali positivi e di crescita continua di gara in gara. Quella di domenica sarà la prima partita del torneo in cui il Chelsea non sarà favorito e bisognerà vedere come la affronteranno.

Il Paris Saint-Germain ha disputato un Mondiale per Club perfetto, ad eccezione anche qui di una partita: la seconda nel girone B persa per 0-1 contro il Botafogo. Per il resto 5 partite con 16 gol fatti e 0 subiti tra cui il 4-0 di ieri sera al Real Madrid. Onestamente c’è poco da dire, i ragazzi di Luis Enrique sono in una forma impressionante e sembrano destinati a trionfare anche nel Mondiale per Club dopo aver vinto tutto negli ultimi mesi.

La partita di domenica si prospetta come una delle più belle di tutto il torneo perché ci sono le due squadre più in forma del momento che giocano molto bene e che si affronteranno a viso aperto. I favori del pronostico vanno sicuramente verso i francesi che, come detto in precedenza, stanno disputando una stagione stratosferica ma non bisogna sottovalutare i Blues che sono arrivati in finale con merito.

Appuntamento dunque domenica alle 21 per la finale del Mondiale per Club tra Chelsea e Paris Saint-Germain.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina