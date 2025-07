Juventus: François Modesto nuovo direttore tecnico

Tempo di lettura 1 minuto

Il francese è il prescelto per fungere da punto di riferimento per allenatore e squadra, sistemata una delle due figure chiave mancanti nell’organigramma bianconero, si dovrà ancora attendere per conoscere invece la scelta del prossimo ds

François Modesto è stato “selezionato” direttamente dal direttore generale bianconero Damien Comolli. L’ex difensore francese conosce molto bene l’ambiente italiano sia come calciatore, avendo giocato per 5 stagioni al Cagliari, sia in Serie A che in B (dal 1999 al 2004), che come dirigente, avendo ricoperto la carica di direttore dell’area tecnica del Monza, dal luglio 2022 al dicembre 2024. Nella società brianzola ha ottenuto risultati a dir poco egregi sia coadiuvando la scelta dell’allenatore Palladino che ha portato a due salvezze consecutive, così come nella scelta, crescita e valorizzazione di alcuni calciatori come Di Gregorio, Colpani, Carlos Augusto e diversi altri, grazie ai quali la società monzese ha effettuato ottime plusvalenze.

