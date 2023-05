Sampdoria in Serie B, arriva l’aritmetica retrocessione

I doriani, con la sconfitta di ieri contro l’Udinese, sono matematicamente retrocessi in cadetteria. L’epilogo più prevedibile per la formazione di Dejan Stankovic

La Sampdoria retrocede in Serie B. Ieri, è arrivata la matematica con il KO contro l’Udinese per 2-0 alla Dacia Arena. L’epilogo più prevedibile e scontato per la squadra di Dejan Stankovic. I doriani, fermi a quota 17 punti in campionato e a meno 13 dal quartultimo posto occupato dall’Hellas Verona, ritornano in Serie B. L’ultima retrocessione è datata stagione 2010/11. Doppia beffa per il tifo blucerchiato, dal momento che il Genoa è risalito in Serie A appena due giorni prima. Al netto dei grandissimi problemi societari, la Sampdoria paga anche una difficoltà tecnica evidente con l’avvicendamento in panchina tra Marco Giampaolo e Dejan Stankovic. Dopo 11 anni l’amara retrocessione.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Sportellate