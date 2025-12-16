Saelemaekers rinnova fino al 2031, Gimenez valuta l’operazione alla caviglia, Massara stoppa la partenza di Ferguson

Tempo di lettura 2 minuti

L’esterno rossonero ha trovato l’accordo con la società per il prolungamento del contratto, il centravanti messicano invece potrebbe subire un intervento chirurgico, il DS giallorosso esclude il ritorno al Brighton a gennaio del giocatore irlandese

In estate è stato ad un passo dal partire, poi Igli Tare su spinta di Massimiliano Allegri è riuscito a farlo restare. La scelta è stata più che azzeccata, dato che Alexis Saelemaekers si è confermato anche in questa stagione come uno dei pilastri del Milan, in piena lotta Scudetto dopo le prime quindici giornate di campionato anche grazie a lui e proprio nella giornata di ieri è arrivata anche l’importante notizia del rinnovo del contratto del giocatore belga con il club rossonero, fino al 2031. Il nuovo contratto prevede un ritocco sostanzioso dell’ingaggio, che passerà da 1,2 a 3 milioni di euro. Soddisfazione per tutte le parti in causa.

(Fonte immagine: Goal.com)

Meno rosea invece la situazione di Santi Gimenez. Il centravanti messicano non gioca da più di un mese con il Milan ed è stato spesso dato vicino al rientro nelle scorse settimane. In realtà, stando alle ultime indiscrezioni, l’ex bomber del Feyenoord starebbe valutando addirittura di operarsi per risolvere il problema alla caviglia destra che lo tormenta da diverso tempo. In questi giorni, Gimenez si trova in Olanda insieme al suo entourage e la sua intenzione è quella di ricorrere ad un intervento chirurgico che inevitabilmente lo terrà fuori dai campi di gioco ancora per un po’. Per questo motivo, Santi non partirà con il resto della squadra per la Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia Saudita.

In casa Roma infine, da segnalare le parole di Frederic Massara su Evan Ferguson e Joshua Zirkzee. Il direttore sportivo giallorosso, riguardo il giocatore irlandese, ha smentito da un lato le voci sul riscatto, definendole ancora premature, dall’altro ha escluso un ritorno del calciatore al Brighton già a gennaio, mostrandosi soddisfatto per il suo rendimento. Riguardo il mercato in entrata invece, Massara ha glissato sulle domande su Zirkzee, obiettivo dei giallorossi, ma per il quale, almeno ufficialmente, non è ancora stata avviata nessuna trattativa. Maggiori informazioni arriveranno sicuramente nelle prossime settimane.

Luca Missori

