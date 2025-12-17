Il regno di Dumfries traballa: l’Inter pensa al futuro della sua fascia destra

Tempo di lettura 4 minuti

L’olandese si è operato per risolvere il problema alla caviglia, ne avrà per 2-3 mesi, i nerazzurri correranno ai ripari a gennaio ma potrebbe essere il passo per il cambio della guardia definitivo su quella zona del campo

L’infortunio di Denzel Dumfries potrebbe non essere un semplice contrattempo. Il mistero attorno a questo malanno ha fatto iniziare a pensare che sia probabilmente terminata la sua avventura in nerazzurro. O così insinuano i maligni. Fatto sta che tra le varie date di rientro venute fuori nelle scorse settimane è notizia di ieri dell’operazione di stabilizzazione della caviglia malconcia dell’olandese. Tempi di recupero tra i due e i tre mesi. Ecco la fascia destra di Chivu apparire di colpo sguarnita sia nel futuro immediato e chissà forse anche guardando più avanti.

Il regno di Dumfries va avanti incontrastato da 4 anni e mezzo. Arrivato nello scetticismo generale nonostante un grande europeo disputato con la sua Olanda nel 2021. Il malcontento nasceva dal fatto che andasse a sostituire una pedina come Hakimi, fresco campione d’Italia con Antonio Conte all’Inter e ceduto a peso d’oro al PSG appena alzata la coppa scudetto. Insieme a Simone Inzaghi, invece, il buon Denzel riuscì a far ricredere tutti con caratteristiche diverse rispetto al giocatore marocchino ma comunque efficaci e importanti. Chi criticava la scelta interista ovviamente ha cambiato subito parere passando dal ridimensionamento all’esaltazione. Fatto sta che in questi 4 anni la fascia destra ha avuto un solo padrone, lui.

La stagione attuale è stata funestata dall’infortunio prima di andare in nazionale nell’ultima sosta. Sembrava una questione di poco e invece con quanto successo nelle ultime ore ne avrà per un po’. Questo unito al recente cambio di agente, da Jorge Mendes a Ali Barat, porta a pensare a un futuro lontano da Milano. L’Inter in tutto questo come si comporta? Intanto a gennaio sembra davvero necessario un innesto da quella parte. Darmian e Luis Henrique, per motivi diversi, non danno tutte le garanzie necessarie a Cristian Chivu. Quest’ultimo ha anche adattato Diouf ma non può essere una soluzione a lungo termine.

I nomi che si fanno sono diversi, parecchi già nella nostra serie A. Su tutti Brooke Norton-Cuffy del Genoa, salito alla ribalta nelle ultime settimane per un rendimento importante proprio in quella zona di campo. Altro nome è Idrissa Tourè del Pisa, forse il più simile a Dumfries per caratteristiche fisiche e tecniche, perfetto alter ego dell’olandese. Il sogno, però, pare essere Marco Palestra, autentica rivelazione dell’attuale campionato. Di proprietà dell’Atalanta sta sbalordendo tutti sulla corsia destra del Cagliari. C’è anche chi lo vorrebbe se non titolare almeno convocato per gli spareggi dell’Italia verso il mondiale.

Se ne saprà sicuramente di più dopo le feste, quando il calciomercato invernale aprirà i battenti. Quel che rimane di tutto il discorso è la possibile fine del rapporto tra Denzel Dumfries e l’Inter, lui autentico beniamino del tifo nerazzurro. Un sodalizio nato in sordina ma che grazie alle prestazioni e al carattere schivo del giocatore ha sempre più fatto breccia nei cuori interisti. Sia chiaro non è ancora detto niente, la situazione potrebbe anche risolversi in un nulla di fatto. Le sensazioni, però, portano altrove. Staremo a vedere. Intanto la falla sulla fiancata destra della nave Inter va assolutamente riparata.

Glauco Dusso