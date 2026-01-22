Saelemaekers a parte, si fa male Pedri e la Roma affronta lo Stoccarda

Tempo di lettura 1 minuto

Il belga è a rischio per la prossima di campionato, il centrocampista del Barcellona starà ai box per circa un mese mentre i giallorossi, in caso di vittoria, sarebbero vicini alla qualificazione diretta agli ottavi

Alexis Saelemaekers si è allenato a parte a causa del risentimento all’adduttore rimediato nell’ultimo match contro il Lecce. Al momento il belga è a rischio per la partita contro la Roma di domenica. Sarà decisivo l’allenamento di domani per capire se Saelemaekers ci sarà o meno contro i giallorossi.

Il Barcellona non avrà a disposizione Pedri per circa un mese. Il centrocampista dei catalani, nella sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, ha abbandonato il campo intorno al 60′ per un problema al bicipite femorale. Vedremo quale soluzione si inviterà Flick per sopperire all’assenza di Pedri.

Pedri

La Roma scenderà in campo alle 21 per affrontare lo Stoccarda in Europa League. Senza la possibilità di schierare i nuovi acquisti, Gasperini si dovrebbe affidare al trio Pellegrini-Soule-Ferguson. Spazio anche per Pisilli a centrocampo e per Ghilardi e Ziolkowski in difesa. Partita importante per i giallorossi che, in caso di vittoria, sarebbero vicinissimi alla qualificazione diretta agli ottavi ma attenzione allo Stoccarda che sta vivendo una stagione importante.

AS Roma

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina