E’ ufficialmente il mercato degli attaccanti: tra colpi messi a segno e altri in via di definizione

Fullkrug, Malen, Raspadori e non solo. In questa sessione invernale, sono i centravanti i veri protagonisti

Storicamente la campagna invernale di calciomercato non regala grandi colpi e sorprese. Tant’è che è stata ribattezzata, nel corso degli anni, come finestra di riparazione. Ossia una sessione sfruttata dai club per “riparare” a qualche errore commesso in estate o per mettere la toppa a qualche lacuna tecnica/numerica. Il mercato di gennaio si rivela un mercato perlopiù di occasioni, dove la compravendita di difensori e soprattutto di centrocampisti la fa da padrone, ma quest’anno, almeno per quanto riguarda la Serie A, si sta configurando un trend differente, tanto da poter parlare di mercato degli attaccanti.

Big della Serie A in azione

Eccetto l’Inter, infatti, quasi tutte le squadre, comprese le big, hanno già adoperato o si stanno adoperando per regalare ai propri allenatori dei nuovi attaccanti e in molti casi, si tratta di acquisti pronti a diventare sin da subito titolari e non dei semplici gregari. Il riferimento va innanzitutto al Milan, prima squadra a muoversi sul mercato e a comprare un nuovo numero 9 a Max Allegri. Il Diavolo, infatti, già prima dell’inizio del calciomercato invernale aveva chiuso per l’acquisto di Niclas Fullkrug dal West Ham. Il tedesco ha già segnato il suo primo gol in Serie A: decisivo, peraltro, nella vittoria fondamentale del Milan contro il Lecce.

Come il Milan, anche la Roma ha sfruttato il mercato invernale per rafforzare il proprio attacco. I giallorossi, addirittura, hanno raddoppiato il colpo offensivo, acquistando Donyell Malen dall’Aston Villa e Robinio Vaz dal Marsiglia. Impatto fantastico dell’olandese, in gol dopo appena 26′ di Serie A. Un acquisto, soprattutto quello di Malen, di estrema importanza, viste le evidenti difficoltà avute da Ferguson in questa stagione (a proposito di errori commessi in estate).

Rimanendo sempre in tema big, chi invece sta cercando di rafforzare il proprio attacco è la Juventus, che sta trattando Youssef En-Nesyri con il Fenerbahce e Jean-Philippe Mateta con il Crystal Palace. Uno dei due dovrebbe arrivare, probabilmente il marocchino. A certificazione di come sia David che Openda, ad oggi, non hanno convinto né Spalletti né la dirigenza bianconera.

A completare il quartetto ci ha pensato il Napoli, che sta definendo l’arrivo di Giovane dal Verona. L’addio di Lang e l’infortunio di Neres, ha obbligato la società azzurra ad andare sul mercato per prelevare il talento brasiliano. L’impatto con la Serie A è stato molto positivo, ma adesso arriverà un test probante ma allo stesso tempo incantevole: il Diego Armando Maradona.

Le altre

Non solo le big, ma anche le altre squadre della Serie A hanno focalizzato e stanno focalizzando gran parte del loro mercato di gennaio sull’acquisto di un nuovo attaccante. Tra queste la Lazio, che ha ceduto Castellanos, per prendere Ratkov dal Salisburgo. L’Atalanta capace di riportare in Italia Giacomo Raspadori dall’Atletico Madrid, ma anche il Pisa di Alberto Gilardino, che ha deciso di affidare l’attacco al giovane Durosinmi. Il classe 2003, preso per 9 milioni di euro più 2 di bonus, è diventato l’acquisto più costoso della storia del club.

