Romagnoli nel mirino dell’Al Sadd, problema al soleo per Calhanoglu, fuori 20 giorni, un mese di stop per Lucumì

Il centrale biancoceleste interessa alla formazione allenata da Roberto Mancini, il centrocampista turco sarà ai box almeno per tre settimane, mentre il giocatore dei felsinei non tornerà prima di 30 giorni

Dopo lo sblocco del mercato, la situazione della Lazio è sempre in continuo mutamento negli ultimi giorni, sia in entrata che in uscita. Ultimate le cessioni di Castellanos e Guendouzi, i biancocelesti potrebbero perdere nelle prossime settimane anche Alessio Romagnoli. Su di lui infatti è molto forte l’interesse dell’Al Sadd, club qatariota allenato da Roberto Mancini. Sarri non vorrebbe privarsi a gennaio del difensore italiano, uno dei pilastri della sua squadra, ma nel caso in cui dalle parti di Formello arrivasse un’offerta allettante dal punto di vista economico il presidente Lotito potrebbe avallare anche questa cessione.

Dopo il pareggio spettacolare con il Napoli, grazie al quale i campioni d’Italia sono stati mantenuti a quattro punti di distanza, l’Inter deve fare i conti con l’infortunio di Calhanoglu. Nei minuti finali del match contro i partenopei, il centrocampista turco è uscito dal campo per un fastidio al polpaccio. Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno evidenziato un risentimento al soleo sinistro che terrà ai box il giocatore nerazzurro per almeno 20 giorni. Un’assenza pesante del vero e proprio cervello dell’Inter, che salterà le prossime tre partite di Serie A oltre alle due importanti sfide di Champions League contro Arsenal e Borussia Dortmund.

Tegola pesante anche per il Bologna, beffato nel recupero dal Como nel match di sabato scorso e costretto a fare a meno di Jhon Lucumì per infortunio. Il difensore colombiano infatti ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro che lo terrà fuori dai campi di gioco per almeno un mese. I felsinei ora si ritrovano con solo tre centrali di ruolo e dovranno fare a meno di quello che a tutti gli effetti è il loro leader difensivo. Lucumì salterà diverse partite di campionato ed Europa League e proverà a tornare a disposizione per il match di Serie A contro l’Udinese.

