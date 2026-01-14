Allegri porta la fiamma olimpica, Carrick nuovo allenatore del Manchester United. Recuperi di Inter e Napoli

Tempo di lettura 2 minuti

L’allenatore del Milan tedoforo, mentre in casa Red Devils panchina affidata all’ex centrocampista. Oggi in campo la capolista e i campioni d’Italia in carica

Grande onore per Massimiliano Allegri, tedoforo con la fiamma olimpica a Borgomanero in provinvia di Novara. Un passaggio che rafforza il legame tra il grande sport italiano e l’attesa manifestazione a cinque cerchi. Sarà un gesto simbolico ma sicuramente a cui Allegri, uomo di sport, tiene molto. Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina inizieranno il prossimo 6 febbraio. Domani, il mister rossonero siederà poi regolarmente in panchina per la partita contro il Como. Match molto importante, con il Milan chiamato al successo dopo 2 pari consecutivi.

Micheal Carrick è un nuovo allenatore del Manchester United. Subentra a Ruben Amorim e guiderà i Red Devils fino al termine della stagione. L’ex centrocampista aveva già allenato lo United per pochissime partite, dopo l’esonero di Solskjaer nel novembre del 2021. Carrick è un vero e proprio totem del Manchester United. In carriera, ha giocato 464 partite per il club, vincendo cinque titoli di Premier League, la FA Cup, la Champions League, l’Europa League e la Coppa del mondo per club Fifa e altro ancora.

Micheal Carrick

Oggi iniziano i recuperi della 16esima giornata di campionato: in campo Napoli-Parma e Inter-Lecce, domani sarà la volta di Verona-Bologna e Como-Milan. Queste partite non si erano giocate perché Napoli, Inter, Bologna e Milan sono state impegnate in Supercoppa italiana a Riad. In casa Napoli, scelte ancora obbligate per Conte, che non recupera nessuno, neanche Neres. In attacco dovrebbe rivedersi Lang, mentre Buongiorno potrebbe prendere il posto in difesa di Juan Jesus. Quanto all’Inter, vigilia strana per i nerazzurri, visto che Cristian Chivu ha deciso, ieri, di non fare alcun tipo di allenamento. L’allenatore rumeno prepara qualche cambio: verso la panchina Akanji, Dimarco e Lautaro. Al loro posto, Acerbi, Carlos Augusto e Bonny. Al posto dell’infortunato Calhanoglu, ci sarà Zielinski in cabina di regia.

Leonardo Spinazzola e Yann Aurel Bisseck in azione durante Inter-Napoli

Sandro Caramazza

Fonte foto: Milan News