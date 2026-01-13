La Roma si rinforza in attacco: in arrivo Robinio Vaz e Malen

Tempo di lettura 2 minuti

Gasperini può sorridere visti i due nuovi acquisti: il francese arriverà in serata e per l’attaccante dell’Aston Villa è praticamente fatta

I giallorossi hanno iniziato il mercato invernale carichi e decisi a regalare dei rinforzi offensivi a Gasperini. Nelle ultime ore Massara ha chiuso l’acquisto di Robinio Vaz e nella giornata di domani è previsto anche il via libera definitivo per Donyell Malen. In questo articolo analizzeremo i due giocatori e come si potranno inserire nello scacchiere della Roma.

Robinio Vaz è un attaccante francese classe 2007 ormai ex Marsiglia dato che per le 19 sarà a Roma per poi svolgere domani le visite mediche e firmare il contratto. 20 milioni più 5 di bonus, un trasferimento a titolo definitivo: i giallorossi puntano forte su questo giovane talento su cui c’erano diverse squadre. In stagione è a quota 4 gol e 2 assist nelle 19 partite disputate (di cui solo 3 da titolare). Come acquisto ci può stare perché per caratteristiche è diverso rispetto a Dovbyk e Ferguson e potrà dare più mobilità e velocità all’attacco giallorosso dato che ha grandi qualità nella progressione con la palla. D’altro canto, essendo molto giovane, bisognerà anche dargli tempo e modo di crescere e migliorare senza pretendere tutto subito o farsi influenzare dal prezzo del trasferimento.

Donyell Malen

Dopo aver chiuso l’acquisto di Robinio Vaz, Massara si è concentrato e si concentrerà sull’affare Donyell Malen. C’è l’accordo con l’Aston Villa sulla base di un prestito con diritto di riscatto ed è arrivato anche il sì del giocatore. Mancano gli ultimi dettagli da definire e poi l’olandese potrà volare a Roma per iniziare l’avventura giallorossa. Malen è un calciatore che può ricoprire tutti i ruoli nel fronte offensivo e che porterà velocità e tecnica nell’attacco romanista. La sua esperienza in Inghilterra non è stata delle migliori ma ha tutte le carte in regola per fare bene con Gasperini e nel campionato italiano

La speranza della Roma è che Robinio Vaz e Malen possano aiutare la squadra a raggiungere la prossima Champions League a suon di gol.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina