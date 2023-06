Roma, Tiago Pinto molto attivo sul mercato

Tempo di lettura 2 minuti

Il dirigente sportivo giallorosso sta conducendo diverse operazioni per cercare di sfoltire la rosa e allo stesso tempo valorizzarla con nuovi elementi

La Roma è una delle squadre più attive in questa prima parte di calciomercato; dopo aver chiuso per gli acquisti a parametro zero di Ndicka dal Lipsia e Aouar dal Lione ora il direttore sportivo Pinto è concentrato sulle cessioni degli esuberi che dovrebbero dare ossigeno alle casse del club. Tahirovic si è trasferito all’Ajax per 8,5 milioni e Kluivert al Bournemouth per 12 milioni, garantendo ottimi profitti per calciatori fuori dal progetto. Ora si tratta con il Sassuolo per Volpato e Missori, giovani del vivaio che garantirebbero una plusvalenza; oggi è previsto un incontro tra le due società con l’operazione complessiva che si dovrebbe aggirare sui 10 milioni di euro. Carles Perez è vicino al Celta Vigo, mentre Villar e Viña interessano a Paok e Bournemouth. Per quanto riguarda il mercato in entrata sono molto vicini l’arrivo del terzino Kristensen ed il ritorno in prestito secco di Llorente entrambi dal Leeds, ed in più si cerca una punta che possa sostituire l’infortunato Abraham. I nomi nelle ultime ore sono quelli di Daka e Ihenacho, entrambi in uscita dal Leicester, anche se resta vivo l’interesse per Morata, sicuramente più esperto e più pronto per essere titolare in una grande squadra. Tiago Pinto dunque si adopera su più fronti per garantire a Mourinho una Roma sempre più competitiva e che possa ambire finalmente a tornare in Champions League oltre che a continuare a far molto bene in Europa.

Fonte foto: ilromanista.eu

Alessandro Fornetti