Roma, si valuta l’acquisto di un altro attaccante dopo l’infortunio di Abraham

I giallorossi dovranno fare a meno dell’inglese per una parte della prossima stagione e dunque cercano alternative in avanti

In casa Roma l’infortunio occorso a Tammy Abraham durante l’ultima giornata di campionato contro lo Spezia crea diversi problemi per il futuro. Dopo il rinnovo per due stagioni di Belotti occorrerà l’acquisto di un altro attaccante per colmare l’assenza dell’inglese. I profili valutati dalla dirigenza finora sono due: Zaha del Crystal Palace e Arnautovic del Bologna. L’ivoriano piace da tempo e pur non essendo una vera e propria punta è un giocatore duttile e tecnico, mentre l’austriaco rappresenterebbe l’usato sicuro, un calciatore esperto che ha già dimostrato di poter fare molto bene nel nostro campionato. Inoltre la società è sempre vigile sui profili di Nzola dello Spezia e Icardi del Galatasaray, in prestito alla squadra turca ma di proprietà del PSG, con quest’ultimo che sarebbe certamente il colpo più ad effetto rispetto agli altri.

Alessandro Fornetti