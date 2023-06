Inter, occhi su Carlos Augusto

I nerazzurri sondano il mercato per la prossima stagione e sulla fascia il brasiliano è uno dei nomi più gettonati

L’Inter inizia a guardarsi intorno sul mercato per non farsi trovare impreparata in caso di eventuali partenze o di occasioni da cogliere al volo. In caso di partenza di Gosens infatti, uno dei profili più interessanti che la dirigenza sta valutando è quello di Carlos Augusto del Monza, calciatore rivelazione di quest’anno che ha contribuito alla grande stagione dei brianzoli. Il laterale brasiliano potrebbe approfittare della grande occasione per approdare in una squadra con ambizioni da titolo come l’Inter ed i nerazzurri potrebbero portare a casa un validissimo elemento sulla fascia capace di realizzare quest’anno ben 6 gol e 5 assist.

Fonte foto: calciomercato.com

Alessandro Fornetti