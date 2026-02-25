La serie A canta Sanremo: la top ten dei pezzi in gara al Festival 2026

Tempo di lettura 4 minuti

Iniziata ieri la più importante rassegna canora del nostro Paese, vediamo quali protagonisti del calcio italiano accompagnerebbero alcuni artisti in competizione all’Ariston

Arisa feat. Cesc Fabregas “Magica Favola” : quella che sta compiendo il Como. L’anno scorso il ritorno in serie A, adesso rischia seriamente di qualificarsi per una delle coppe europee. Straordinario il lavoro del tecnico spagnolo che ha valorizzato al meglio il materiale umano a disposizione. Quale coppa giocherà lo sapremo se ci sarà il lieto fine.

Fedez e Marco Masini feat. Gianluca Rocchi “Male necessario”: il Var sta provocando polemiche su polemiche, il designatore al centro della discussione. Potrebbe anche lasciare a fine stagione quello che sta diventando un ruolo ricco di grattacapi. Però ormai non si può tornare indietro, lo strumento (a volte) serve. C’è da rivedere un protocollo che ogni domenica sta scontentando tutti.

Bambole di Pezza feat. Damien Comolli “Resta con me” : dopo i disastri fatti sul mercato la dirigenza bianconera recita il monito per far rinnovare i suoi pezzi migliori. In primis Luciano Spalletti. Vicina anche la permanenza di Weston McKennie. Difficile, invece, trattenere Dusan Vlahovic, ma mai dire mai.

Francesco Renga feat. Massimiliano Allegri “Il meglio di me” : quello che sta offrendo l’allenatore del Milan per riportare in Champions League la squadra rossonera. In campo stiamo vedendo chiaramente quello che può dare il tecnico alla causa e lo sta facendo al massimo delle sue possibilità. Lo scudetto sembra andato ma già il secondo posto è un ottimo risultato visto da dove si partiva.

Luchè feat. Oscar Hiljemark e Paolo Sammarco “Labirinto”: quello in cui si sono infilate Pisa e Verona e dal quale probabilmente non riusciranno a uscire. Le due squadre sembrano le prime due condannate alla serie B visto che non riescono a trovare il bandolo della matassa nonostante il cambio in panchina. Dopo le ultime gare la rassegnazione sta attanagliando i due club.

J-Ax feat. Carlos Cuesta “Italia Starter Pack”: il primo anno da allenatore di serie A per lo spagnolo del Parma. Ha capito subito cosa serve per salvarsi in Italia, niente fronzoli, solo concretezza e se vogliamo una certa dose di buona sorte. Il mister dei ducali sta portando la nave in porto, non importa come, per il resto c’è tempo.

Fulminacci feat. Antonio Conte “Stupida sfortuna”: una stagione da non credere per il Napoli che continua a collezionare infortuni e ultimamente anche qualche decisione arbitrale controversa. Poi il tecnico e i suoi ci hanno messo del loro per l’andamento negativo soprattutto nelle coppe. Voltare pagina e mantenere la qualificazione Champions la priorità in vista della prossima annata.

Ditonellapiaga feat. Cristian Chivu “Che fastidio!”: ieri proprio mentre scendevano sul palco i cantanti di Sanremo l’Inter veniva estromessa dalla Champions League per mano del Bodo Glimt. Di certo quest’anno la vittoria europea non era un obiettivo primario ma veder uscire i finalisti della scorsa edizione in questo modo non può che dare…fastidio! O era un fastidio la Champions nella corsa allo scudetto? Il dubbio ci assale.

Levante feat. Gian Piero Gasperini e Donyell Malen “Sei tu” : il tecnico della Roma ha finalmente trovato l’agognato pezzo mancante della sua squadra. L’attaccante arrivato dall’Aston Villa incarna l’elemento per completare il reparto avanzato dei capitolini che puntano dritti alla qualificazione in Champions League. Proprio l’olandese sarà la pietra angolare su cui fondare quest’ultima parte di campionato e chissà se anche il futuro.

Nayt fea. Paolo Vanoli “Prima che”: la Fiorentina inizia a dare segnali di risveglio “prima che” fosse tardi. Infatti solo qualche settimana fa le sabbie mobili della retrocessione iniziavano ad avviluppare la compagine viola. Un tunnel da cui sembrava non si potesse uscire, invece con il lavoro del tecnico, qualche acquisto mirato e il ritorno in forma di Moise Kean il pericolo pare essere scongiurato. Meglio non parlare però, “prima che” si possa essere smentiti.

Glauco Dusso