Roma: si va verso il Ranieri ter, a breve l’ufficialità

I proprietari americani in questi giorni sono stati a Londra a condurre i casting per il prossimo tecnico giallorosso, in giornata è stato raggiunto l’accordo con l’allenatore romano

Dopo Daniele de Rossi e Ivan Juric la Roma si appresta ad ingaggiare il terzo allenatore di una stagione finora da dimenticare. Negli ultimi giorni Dan e Ryan Friedkin si sono stabiliti a Londra, alla ricerca di un nuovo tecnico, mentre gli allenamenti della prima squadra sono stati sospesi. Tra i nomi dei vari candidati alla panchina giallorossa, sia italiani che stranieri, non poteva mancare Claudio Ranieri, ufficialmente ritiratosi lo scorso maggio, ma sempre pronto a dare una mano alla propria squadra nel cuore nei momenti di difficoltà (è successo già nel 2009 e nel 2019). Proprio ieri, l’ex tecnico del Cagliari è volato in Inghilterra per ascoltare le proposte dei proprietari americani. Nel pomeriggio, è arrivata la fumata bianca, con l’allenatore romano che a breve sarà ufficializzato dalla società capitolina.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gonfialarete.com)