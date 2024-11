Le ultime sui rinnovi in casa Milan

Tempo di lettura meno di un minuto

La dirigenza rossonera è a lavoro per rinnovare i contratti in scadenza a giugno 2026. Matteo Gabbia è pronto a firmare il nuovo accordo con il Milan alla ripresa del campionato mentre le situazioni di Maignan e Reijnders sono in via di sviluppo ma, da Milanello, traspare fiducia e tranquillità a riguardo. Chi preoccupa di più il Milan è Theo Hernandez dato che ha chiesto il doppio dell’ingaggio che percepisce adesso. I rossoneri sono aperti ad accontentare il francese ma ciò sballerebbe alcuni parametri relativi al monte ingaggi. Bisognerà dunque aspettare per capire come si evolverà la situazione Theo Hernandez in casa Milan.

