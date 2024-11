Napoli: duro comunicato contro Marotta dopo le dichiarazioni di Conte

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico dei partenopei aveva contestato l’operato del VAR al termine del match contro l’Inter, in mattinata invece il presidente De Laurentiis ha replicato al suo omologo nerazzurro

Dopo essersi date battaglia sul campo domenica sera, la contesa tra Inter e Napoli è proseguita anche dopo il termine dalla partita. Prima Antonio Conte ha protestato per il rigore dato ai nerazzurri (e poi sbagliato da Calhanoglu) invocando una maggiore uniformità nell’utilizzo del VAR. Poi ha replicato il presidente dell’Inter Marotta, ribadendo che a suo dire il rigore c’era e che la centralità dell’arbitro di campo deve rimanere prioritaria. In mattinata infine il Napoli, tramite un comunicato a firma Aurelio De Laurentiis, ha risposto all’ex dirigente della Juventus definendo le sue parole fuori luogo e difendendo le critiche di Conte all’operato del VAR: “Il Var è una grande risorsa per evitare gli errori arbitrali. Non ha alcun senso dire che a volte può intervenire e a volte no. Se c’è un errore arbitrale gli addetti al Var devono chiamare il direttore di gara. Altrimenti, si blocca la crescita del calcio e si alimenteranno sospetti“. Le polemiche non si placano.

Luca Missori

(Fonte immagine: Rompipallone.it)