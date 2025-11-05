Roma, si infortuna anche Bailey, out 2-3 settimane, Dowman esordisce con l’Arsenal a 15 anni, Goretti nuovo DS della Fiorentina

Tempo di lettura 2 minuti

Il giamaicano starà fuori almeno 20 giorni per una lesione al bicipite femorale sinistro, esordio da record in Champions per il giovane Gunners, la Viola ha scelto il nuovo direttore sportivo

Continua l’emergenza infortuni in casa Roma. Dopo Paulo Dybala, anche Leon Bailey il quale ha rimediato un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro ed anche lui starà fuori dalle tre alle quattro settimane. Un inizio di stagione davvero negativo per l’ala giamaicana, il giocatore già era stato un mese lontano dai campi di gioco a causa di un infortunio subìto proprio durante il suo primo allenamento nella capitale. L’ex calciatore dell’Aston Villa ha già iniziato l’iter di recupero e punterà a tornare, almeno tra i convocati, per la sfida casalinga di fine novembre contro il Napoli.

L’inizio di stagione dell’Arsenal è stato folgorante, sia in Premier che in Champions League. Ieri sera, nella netta vittoria in trasferta contro lo Slavia Praga, i Gunners si sono tolti lo sfizio di far esordire Max Dowman, che a soli 15 anni e 308 giorni è diventato il calciatore più giovane a debuttare nella massima competizione europea. Dowman ha battuto il primato che apparteneva al tedesco Youssoufa Moukoko, che giocò nel 2020 a 16 anni e 18 giorni in Borussia Dortmund–Zenit San Pietroburgo. Una serata indimenticabile per il talentino attaccante inglese, uno dei più promettenti dell’Academy dell’Arsenal.

In attesa del nuovo allenatore e dopo gli addii di Pradé e Stefano Pioli, la Fiorentina ha iniziato a ricostituire il suo organigramma societario nominando Roberto Goretti come nuovo direttore sportivo. Già direttore tecnico della Viola, ora Goretti avrà il delicato compito di scegliere il nuovo allenatore. I candidati principali alla panchina restano Vanoli e Nesta, ma non è da escludere quello che sarebbe un clamoroso ritorno ossia Raffaele Palladino. Sembra tramontata invece la pista D’Aversa.

