Vanoli vicinissimo alla Fiorentina, si fermano Hakimi e Nuno Mendes mentre il Real pensa di vendere Vinicius

Tempo di lettura 2 minuti

La Viola ha scelto il nuovo allenatore dopo l’esonero di Pioli. Luis Enrique perde anche i suoi due terzini titolari. Il rapporto tra il brasiliano e Xabi Alonso non è idilliaco e i Blancos meditano la cessione in estate

Paolo Vanoli con tutta probabilità sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico lombardo sta per firmare un contratto annuale con opzione per il rinnovo e sarà il successore di Stefano Pioli con l’obiettivo di risollevare la Viola in classifica. Per vedere Vanoli sulla panchina toscana bisognerà attendere la risoluzione tra l’allenatore e il Torino quindi non è ancora chiaro se ci sarà subito contro il Genoa o se bisognerà aspettare dopo la sosta. Per Vanoli si tratta di un ritorno alla Fiorentina visto che, da calciatore, ha giocato a Firenze dal 2000 al 2002.

Gli infortuni in casa Paris Saint-Germain non accennano a fermarsi. Questa volta è il turno di Hakimi e Nuno Mendes che saranno ai box per qualche settimana. L’ex Inter ha subìto una grave distorsione alla caviglia sinistra mentre il portoghese ha rimediato una distorsione al ginocchio sinistro. Vedremo che soluzione adotterà Luis Enrique per sopperire a queste assenze.

Achraf Hakimi e Nuno Mendes

La situazione in casa Real Madrid tra Xabi Alonso e Vinicius Jr. sembra tutt’altro che risolta. Il rapporto tra i due si è definitivamente incrinato dopo il comportamento di Vinicius durante il Clasico (aveva platealmente contestato la sostituzione) ed è peggiorato ulteriormente dopo “le scuse” del brasiliano alla squadra. Vedremo come si evolverà la questione ma al momento sembra complicato pensare che Vinicius giocherà ancora al Real Madrid nella prossima stagione.

Vinicius Jr.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina