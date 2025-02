Fifa: Collina vuole cambiare le regole sui calci di rigore

Tempo di lettura 1 minuto

L’ex fischietto italiano ha parlato a Repubblica di VAR, fuorigioco e tiri dal dischetto, avanzando una nuova proposta

Quando un’autorità come Pierluigi Collina parla di questioni arbitrali vale sempre la pena di stare a sentire. Nell’ultima intervista concessa a Repubblica l’ex fischietto italiano, ora presidente Commissione Arbitrale Fifa, ha toccato diversi temi. Ha ribadito l’importanza della tecnologia, uno strumento accurato che assicura giustizia calcistica anche nei casi di fuorigioco millimetrici. Ha inoltre avanzato una proposta di cambiamento del regolamento sui calci di rigore assegnati in partita. Per Collina infatti, dato che ora il 75% dei penalty viene trasformato, c’è già un gap importante tra attaccante e portiere. Per riequilibrare la situazione dunque si potrebbe applicare la stessa regola prevista per i rigori dopo i supplementari: niente respinta, o si fa gol o si riparte col rinvio dal fondo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)