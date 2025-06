Brasile: Vinicius regala la qualificazione al Mondiale a Carlo Ancelotti

Tempo di lettura meno di un minuto

Il giocatore del Real Madrid segna il gol decisivo contro il Paraguay e permette alla Seleçao ora guidata dal tecnico italiano di accedere alla kermesse iridata del prossimo anno

Non poteva chiedere un regalo migliore Carlo Ancelotti, per il suo 66esimo compleanno. Da poco divenuto ufficialmente il nuovo CT del Brasile, ieri sera il tecnico italiano ha festeggiato la sua prima gara casalinga alla guida della Seleçao con una vittoria di misura sul Paraguay. I tifosi verdeoro gli hanno dedicato una splendida coreografia di benvenuto, mentre sul campo è maturato un successo per 1-0 che ha consentito al Brasile, complice la sconfitta per 2-0 del Venezuela contro l’Uruguay, di ottenere la qualificazione ai prossimi Mondiali in Canada, Stati Uniti e Messico. Decisivo per la Seleçao un gol di Vinicius, pupillo di Ancelotti già al Real Madrid, al tramonto del primo tempo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Rsi.ch)