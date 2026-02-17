Roma, niente fratture per Wesley, recuperano Konè e Dybala, Inter contro il Bodo senza Calhanoglu, ipotesi ritorno al Real per Mourinho

Tempo di lettura 2 minuti

Il terzino brasiliano punta al recupero contro la Juventus, mentre il francese e l’argentino ci potrebbero essere anche contro la Cremonese, il centrocampista turco out contro i norvegesi, mentre Florentino Perez pensa ad un clamoroso ritorno

Buone e cattive notizie dalla trasferta di Napoli per la Roma. Da un lato il pareggio e l’ottima prestazione in un big match, dall’altro l’infortunio di Wesley, che si somma a quelli di Koné, Dybala ed Hermoso. Il terzino brasiliano ha preso una brutta botta alla caviglia da Rrahmani nell’azione che ha portato al rigore poi trasformato da Malen, ma dagli esami diagnostici effettuati ieri non emergono lesioni o fratture. È probabile che l’esterno giallorosso rifiaterà precauzionalmente contro la Cremonese, per poi provare a recuperare in vista dello scontro diretto con la Juventus della giornata successiva. Sembrano smaltiti invece i problemi muscolari che hanno colpito Dybala e Koné. Entrambi hanno buone chances di convocazione contro la formazione di Davide Nicola e potrebbero giocare uno spezzone di partita.

Dybala

(Fonte immagine: Goal.com)

Per quanto riguarda l’Inter, dopo la discussa ed importante vittoria in campionato contro la Juventus di sabato sera, ritorna la Champions League. Questa sera infatti i nerazzurri scenderanno in campo per l’andata del play-off europeo sull’ostico campo del Bodo Glimt e lo faranno ancora senza Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è rimasto a Milano a causa di un affaticamento al quadricipite della gamba destra, niente di grave, ma per precauzione la sua convocazione è stata rimandata. Contro la formazione norvegese mancherà anche Davide Frattesi, che ha accusato un problema gastrointestinale.

Calhanoglu

(Fonte immagine: Goal.com)

Infine, una clamorosa indiscrezione di mercato. A riportarla è AS, nota testata sportiva spagnola, proprio alla vigilia del play-off di Champions League tra il Real Madrid ed il Benfica di José Mourinho. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, Florentino Perez starebbe valutando l’ipotesi di un ritorno dello Special One ai Blancos, tredici anni dopo l’ultima volta. Dopo la fallimentare esperienza con Xabi Alonso (e la fase di transizione attuale con Arbeloa) il presidente delle Merengues vorrebbe portare a termine un’operazione sulla falsa riga di quella con cui ingaggiò Carlo Ancelotti. L’obiettivo è quello di riaffidare il Real Madrid ad un allenatore vincente, carismatico e con l’esperienza necessaria per gestire uno spogliatoio a dir poco complicato.

(Fonte immagine: Sport.Quotidiano.net)

Luca Missori

(Fonte immagine: Tuttomercatoweb.com)