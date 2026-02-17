Le italiane si preparano ai playoff di Champions League

Tempo di lettura 4 minuti

Oggi scenderanno in campo la Juventus contro il Galatasaray e l’Atalanta con il Borussia Dortmund mentre domani toccherà all’Inter che affronterà il Bodo Glimt. Tutte e tre giocheranno in trasferta

Nella giornata di oggi e in quella di domani si giocherà l’andata dei playoff di Champions League. A rappresentare il nostro paese saranno la Juventus, l’Atalanta e l’Inter che affronteranno rispettivamente il Galatasaray, il Borussia Dortmund e il Bodo Glimt. Tutte e tre giocheranno in trasferta e in questo articolo analizzeremo le possibilità delle italiane di passare il turno e il momento delle squadre.

Iniziamo dalla Juventus che scenderà in campo alle 18.45. I bianconeri devono rialzarsi dopo la brutta sconfitta, a livello emotivo, contro i nerazzurri anche se in generale la Juve è in un ottimo momento. Il Galatasaray è sicuramente un avversario ostico considerando i giocatori di qualità a disposizione dell’allenatore Buruk. Tanti ex Serie A (Lang, Osimhen, Torreira, Icardi ecc.) e un ambiente che sa benissimo come scaldarsi e come caricare la squadra. I ragazzi di Spalletti hanno tutte le carte in regola per passare il turno ma oggi sarà un crocevia importante perché uscire da Istanbul con un risultato positivo può indirizzare, e non poco, l’esito della doppia sfida. La Juve ha anche l’occasione di “vendicarsi” per l’eliminazione, per mano proprio del Galatasaray, dalla fase a gironi della Champions League 2013-14 (la famosa partita a Istanbul che i bianconeri persero per il gol di Sneijder).

Alle 21 toccherà all’Atalanta di Raffaele Palladino che avrà senza dubbio la sfida più ardua dato che fronteggerà il Borussia Dortmund e il loro “muro giallo”. I tedeschi stanno disputando una stagione importante ma, sinceramente, non sembrano una corazzata imbattibile considerando anche il momento e lo stile di gioco dei nerazzurri. Dall’arrivo di Palladino la Dea ha alzato nettamente il livello delle prestazioni e la classifica in campionato ne è la piena dimostrazione. Proprio per questo non ritengo l’Atalanta sfavorita anche se, come detto per la Juventus, la gara di stasera sarà molto importante proprio per la spinta che il Signal Iduna Park sa dare ai suoi. La Dea ha già regalato tante emozioni europee ai propri tifosi e la speranza è che stasera possa essere una di quelle.

Atalanta

Chiudiamo parlando della gara di domani tra il Bodo Glimt e l’Inter. Per quanto l’esito possa sembrare indirizzato o addirittura scontato, il recente passato ci dice che non è così. Quante squadre hanno sofferto il campo norvegese e in generale il modo di giocare del Bodo? Tante, chiedere a Roma, Lazio e Manchester City, per citarne alcune. I ragazzi di Chivu, che stanno facendo un’annata di gran livello, dovranno essere bravi a non sottovalutare gli avversari o anche a “limitare i danni”, se così possiamo dire, a Bodo per poi chiudere la pratica qualificazione a San Siro. I nerazzurri partono ovviamente con i favori del pronostico ma, come detto, le insidie sono dietro l’angolo quando affronti il Bodo Glimt.

Inter

La speranza, per il nostro calcio, è che le tre italiane impegnate in Champions, così come le altre in Europa League e Conference League, possano fare bene per ottenere la possibilità di avere 5 squadre in CL il prossimo anno.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina