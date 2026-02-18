Juve e il tabù Champions League che dura da 30 anni

Tempo di lettura 2 minuti

I bianconeri sono usciti con le ossa rotte da Istanbul e ora l’approdo agli ottavi di finale è complicatissimo

La sconfitta rimediata per 5-2 dalla Juventus a Istanbul contro il Galatasaray nei play off di Champions è dura da digerire per il popolo bianconero. Tra una settimana a Torino agli uomini allenati da Spalletti servirà una impresa per accedere agli ottavi.

C’è sconforto nell’ambiente juventino anche se il calcio ci insegna che nulla è impossibile.

Proprio quest’anno ricorrono i 30 anni dall’ultimo trionfo in Champions League della Juve. Infatti nel 1996 la Juve batteva ai calci di rigore l’Ajax nella finalissima Champions disputata all’Olimpico di Roma. Seconda e ultima affermazione per il club bianconero in questa competizione, il primo successo risale al 1985, 1-0 contro il Liverpool nella giornata che verrà ricordata per la strage dell’Heysel.

Vincere non è mai semplice, non è un qualcosa di ordinario ma è qualcosa di straordinario, però sono tante le delusioni accumulate negli anni dalla Juve in questo torneo. Innanzitutto la Juventus detiene il record di finali perse, ben 7, quindi su 9 finali disputate solo 2 successi. Nel 1973 e nel 1983 la Juve è sconfitta di misura, 1-0, dall’Ajax prima e dall’Amburgo dieci anni dopo; poi due finali perse consecutive dopo il successo appunto del 1996, nel 1997 i bianconeri si arrendono al Borussia Dortmund e l’anno dopo al Real Madrid; nel 2003 i rigori hanno sorriso al Milan, altra delusione cocente per la Juve, nella prima e ancora unica finale tutta italiana; infine durante il periodo d’oro dei bianconeri con 9 scudetti di fila altre due finalissime perse contro il Barça di Messi, 2015, e il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, 2017.

In questi ultimi anni la Vecchia Signora si è indebolita, non è più riuscita a conquistare il tricolore dopo il record appunto dei 9 campionati vinti di fila e perciò sognare in Champions è quasi proibitivo, lo è ancora di più dopo la sconfitta patita ieri sera.

La Juve però farà di tutto per ribaltare la situazione.

Stefano Rizzo