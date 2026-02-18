Home Editoriali Juve e il tabù Champions League che dura da 30 anni

Juve e il tabù Champions League che dura da 30 anni

Da
Stefano Rizzo
-
   Tempo di lettura 2 minuti

I bianconeri sono usciti con le ossa rotte da Istanbul e ora l’approdo agli ottavi di finale è complicatissimo

La sconfitta rimediata per 5-2 dalla Juventus a Istanbul contro il Galatasaray nei play off di Champions è dura da digerire per il popolo bianconero. Tra una settimana a Torino agli uomini allenati da Spalletti servirà una impresa per accedere agli ottavi.

C’è sconforto nell’ambiente juventino anche se il calcio ci insegna che nulla è impossibile.

Proprio quest’anno ricorrono i 30 anni dall’ultimo trionfo in Champions League della Juve. Infatti nel 1996 la Juve batteva ai calci di rigore l’Ajax nella finalissima Champions disputata all’Olimpico di Roma. Seconda e ultima affermazione per il club bianconero in questa competizione, il primo successo risale al 1985, 1-0 contro il Liverpool nella giornata che verrà ricordata per la strage dell’Heysel.

Vincere non è mai semplice, non è un qualcosa di ordinario ma è qualcosa di straordinario, però sono tante le delusioni accumulate negli anni dalla Juve in questo torneo. Innanzitutto la Juventus detiene il record di finali perse, ben 7, quindi su 9 finali disputate solo 2 successi. Nel 1973 e nel 1983 la Juve è sconfitta di misura, 1-0, dall’Ajax prima e dall’Amburgo dieci anni dopo; poi due finali perse consecutive dopo il successo appunto del 1996, nel 1997 i bianconeri si arrendono al Borussia Dortmund e l’anno dopo al Real Madrid; nel 2003 i rigori hanno sorriso al Milan, altra delusione cocente per la Juve, nella prima e ancora unica finale tutta italiana; infine durante il periodo d’oro dei bianconeri con 9 scudetti di fila altre due finalissime perse contro il Barça di Messi, 2015, e il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, 2017.

In questi ultimi anni la Vecchia Signora si è indebolita, non è più riuscita a conquistare il tricolore dopo il record appunto dei 9 campionati vinti di fila e perciò sognare in Champions è quasi proibitivo, lo è ancora di più dopo la sconfitta patita ieri sera.

La Juve però farà di tutto per ribaltare la situazione.

Fonte foto: Corriere.it

Stefano Rizzo

Articoli correlatiDi più dello stesso autore

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.