Roma, interesse per Nusa, Fiorentina e Napoli pensano a Sarri, infortunio muscolare per Hakimi

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Il club giallorosso ha puntato l’esterno del Lipsia per giugno, ma può perdere Soulé, il tecnico napoletano potrebbe lasciare la Lazio, il difensore marocchino rischia di saltare il ritorno col Bayern

La stagione attuale non è ancora finita e c’è un quarto posto in campionato da giocarsi, ma la Roma inizia già da ora a programmare il futuro. L’obiettivo numero uno è quello di dare a Gasperini il tanto agognato esterno sinistro offensivo, che quest’anno è mancato come il pane ai giallorossi. Uno dei profili più seguiti è quello di Antonio Nusa, talento norvegese classe 2005 in forza al Lipsia. Nusa viene da una stagione sottotono per i suoi standard, ma è un ottimo prospetto e sotto l’ala di Gasperini potrebbe definitivamente spiccare il volo. Per ingaggiarlo però la concorrenza è serrata e per ora il Lipsia chiede non meno di 35 milioni. Per arrivare a lui, la Roma potrebbe sacrificare Matias Soulè, che piace molto all’Aston Villa. Entrambe le trattative comunque sono agli inizi.

Futuro incerto anche per Maurizio Sarri, nonostante un’importante finale di Coppa Italia all’orizzonte. I rapporti con Claudio Lotito sono ai minimi termini, ormai è cosa risaputa, per questo è probabile che il tecnico napoletano a fine stagione lasci i biancocelesti. Su di lui (e anche questo non è un mistero) è forte l’interesse della Fiorentina, ma anche del Napoli. La Viola molto probabilmente si separerà da Vanoli e sta già cercando il suo sostituto. La permanenza di Conte sulla panchina dei partenopei è anch’essa incerta (chissà se per le eventuali sirene della nazionale italiana) e De Laurentiis sarebbe tentato dall’idea di far tornare Sarri a casa sua, in una piazza che non l’ha mai dimenticato.

(Fonte immagine:Lazionews.Eu)

Dopo la vittoria importante e spettacolare di ieri sera contro il Bayern Monaco, arriva una cattiva notizia per il Paris Saint-Germain. Nei minuti finali della sfida contro i bavaresi infatti, Hakimi ha rimediato un infortunio muscolare alla coscia destra. Il difensore marocchino è rimasto in campo fino al termine del match dato che i parigini avevano esaurito i cambi, ma è sembrato sin da subito claudicante. Non si conosce ancora l’entità esatta dell’infortunio, gli esami strumentali di rito nei prossimi giorni stabiliranno con esattezza i tempi di recupero, ma c’è il rischio concreto che Hakimi salti la semifinale di ritorno di mercoledì prossimo all’Allianz Arena. Un’assenza che per Luis Enrique sarebbe davvero pesante.

(Fonte immagine: M.ElBotola.com)

Luca Missori

(Fonte immagine: Pagineromaniste.com)