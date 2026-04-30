L’Inter recupera Lautaro, si ferma Cambiaghi mentre Ashley Young si ritira

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Il capitano nerazzurro sarà a disposizione contro il Parma, stop di 3-4 settimane per l’attaccante del Bologna e l’inglese appenderà gli scarpini al chiodo al termine della stagione con l’Ipswich Town

L’Inter e Cristan Chivu possono sorridere dato che Lautaro Martinez ha recuperato dall’infortunio e ci sarà nella sfida di domenica contro il Parma. Il capitano dovrebbe partire titolare dopo che non gioca dal 5-2 con la Roma di inizio aprile. Notizia importantissima per Chivu che ritrova il suo attaccante migliore per il finale di stagione.

Il Bologna perde Cambiaghi. L’attaccante esterno ha accusato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro e dovrà restare ai box per 3-4 settimane. Cambiaghi proverà a tornare in campo in questa stagione ma, al momento, pare molto complicato. L’infortunio del numero 28 complica i piani di Italiano dato che si aggiunge agli stop di Bernardeschi e Rowe.

Nicolo Cambiaghi

Ashley Young ha annunciato che si ritirerà dal calcio giocato al termine della stagione. Attualmente all’Ipswich Town, il classe 1985 ha vestito anche le maglie di Watford, Aston Villa, Manchester United, Inter ed Everton. 39 presenze e 7 gol con l’Inghilterra con cui ha partecipato ad Euro2012 e al Mondiale in Russia del 2018. Carriera lunghissima e di alto livello per Young a cui auguriamo il meglio per qualsiasi cosa sceglierà di fare in futuro.

Ashley Young

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina