Da riserva in Premier League a protagonista in serie A: Malen trascinatore giallorosso

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Arrivato a gennaio l’olandese ha già siglato 11 reti in campionato e può infrangere il record detenuto da Mario Balotelli, la sua parabola, però, potrebbe insinuare ancora più dubbi sulla qualità del nostro campionato

A gennaio, nel pieno dell’inverno, si è abbattuto sulla serie A un ciclone. Si chiama Donyell Malen, l’attaccante allora prescelto da Gasperini per far fare il salto di qualità alla sua Roma. Ancora una volta l’ex allenatore dell’Atalanta ha avuto l’intuizione giusta. Malen, riserva di lusso all’Aston Villa, non ha mai trovato feeling con Unai Emery nell’esperienza a Birmingham. L’allenatore spagnolo lo vedeva più esterno d’attacco e viste le prestazioni altalenanti non ha mai attecchito in Premier League. Il Gasp, invece, lo ha ingolosito offrendogli il ruolo di prima punta, cosa che al ragazzo non dispiaceva affatto. La titolarità assoluta ha fatto poi il resto per convincerlo a sposare la causa romanista, visti anche i flop e gli infortuni di Dovbyk e soprattutto Ferguson, il colpo romanista estivo. L’arrivo dell’attaccante olandese ha dato subito una boccata d’ossigeno al reparto offensivo diventando piano piano devastante.

Con il gol siglato sabato scorso al Dall’Ara contro il Bologna Malen è arrivato a 11 gol in campionato, bottino straordinario se si pensa che è arrivato nel calciomercato invernale. Possiamo dire che quasi da solo ha tenuto la Roma in corsa per un posto Champions League che adesso dista 3 punti a quattro giornate dal termine. Per quanto riguarda le statistiche dei giocatori arrivati a gennaio nella storia recente in serie A, l’attaccante della Roma ha eguagliato quello che fece Maxi Lopez al Catania nella stagione 2009/10. L’argentino arrivò anche lui a quota 11. Il record assoluto, però, è ancora di Mario Balotelli. Quest’ultimo nel gennaio 2013 approdò al Milan dal Manchester City. In metà stagione SuperMario mise a referto 12 gol. Con quattro match ancora da disputare Malen potrebbe infrangere quindi il primato della punta italiana diventando l’attaccante che in metà stagione ha segnato di più.

L’ultima riflessione possiamo farla, grazie proprio a Malen, sul campionato italiano. Sentiamo sempre più critiche alle partite e al livello che ha raggiunto la serie A, molto al ribasso. Il centravanti della Roma potrebbe essere proprio il termometro di questo. Un giocatore che ha fatto fatica in Premier League arriva in Italia e fa sfracelli.

Non è il primo esempio di questo tipo ma forse è quello più eclatante. Abbiamo ancora negli occhi le gare dell’attuale Champions League e voltarci a guardare i match di “casa nostra”, salvo alcune eccezioni, ci viene un po’ il malumore. Milan-Juventus di domenica ne è forse lo specchio più tremendo. Uno spettacolo difficile da esportare e che sicuramente non invoglia gli investimenti o i trasferimenti di altri calciatori. Speriamo che in questo momento di transizione in FIGC si possa arrivare a una rivoluzione per migliorare il prodotto calcio italiano e che finalmente anche nello stivale possano nascere nuovi campioni da far gola anche ai tornei nostri competitor. D’altronde vedremo un altro mondiale dal divano, c’è da aggiungere altro? Io non credo.

Glauco Dusso