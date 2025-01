Roma: idea Farioli in panchina per il prossimo anno

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico ora all’Ajax piace a Ranieri e conosce bene Ghisolfi avendoci lavorato insieme al Nizza, c’è la possibilità di vederlo allenare i giallorossi la prossima stagione

Da un lato salvare questa stagione, per quanto possibile. Dall’altro, programmare la prossima. È quanto sta provando a fare Claudio Ranieri, di concerto con Florent Ghisolfi. Proprio da quest’ultimo, stando alle indiscrezioni di mercato, sarebbe arrivata l’ultima idea per il prossimo allenatore della Roma. È Francesco Farioli, giovane ed emergente tecnico italiano, ora sulla panchina dell’Ajax. Farioli è stato lanciato dallo stesso Ghisolfi al Nizza lo scorso anno e sta facendo molto bene in Olanda (i lancieri, arrivati quinti la scorsa stagione, ora si stanno giocando il titolo con il PSV). I due si conoscono, si stimano e potrebbero di nuovo lavorare assieme. In ogni caso, è ancora presto per fare pronostici, dato che il club giallorosso sta valutando anche altri profili per la panchina.

Luca Missori

(Fonte immagine: 90min.com)