Europa League: Roma, vincere in Olanda per sfatare il tabù trasferta

I giallorossi contro l’AZ Alkmaar cercheranno i tre punti per migliorare la classifica europea

La Roma torna in Europa League per la penultima sfida della prima fase contro l’AZ Alkmaar, compagine olandese insidiosa che viene da un buon momento di forma. I giallorossi devono sfatare il tabù trasferta che dura da aprile scorso e allo stesso tempo migliorare una classifica europea che li vede al quattordicesimo posto con nove punti in sei partite. Di contro anche gli olandesi necessitano dei tre punti visto che occupano la ventesima posizione in classifica, dunque sarà un match importante per le ambizioni europee delle due compagini. Ranieri conferma il tandem Dybala-Dovbyk per cercare di partire al meglio nell’ennesima trasferta difficile della stagione.

Alessandro Fornetti