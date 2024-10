Napoli: si tratta per il rinnovo di Kvaratskhelia, previsto incontro a fine ottobre

Tempo di lettura 1 minuto

Al termine di questo mese, l’agente del calciatore georgiano e la società partenopea si vedranno per discutere del prolungamento del contratto, ora le parti sono più vicine

Dopo sei giornate di campionato, il nuovo Napoli di Antonio Conte è primo in classifica. La stagione scorsa è stata più che travagliata, ma ora dalle parti di Castel Volturno è tornato il sereno. A riprova di ciò, anche i rapporti tra Kvaratskhelia e il club partenopeo sono migliorati, a tal punto che la spinosa questione del rinnovo del contratto ora sembra più facilmente risolvibile. L’agente del calciatore georgiano, nei giorni scorsi, ha infatti incontrato informalmente il DS Manna. L’idea, condivisa da entrambe le parti, è quella di incontrarsi tra fine ottobre ed inizio novembre per discutere del futuro di Kvara e trovare un punto d’incontro tra due posizioni che per mesi sono state molto distanti. Per l’ufficialità bisognerà ancora attendere qualche settimana, ma adesso c’è maggiore ottimismo. Essere in vetta alla Serie A fa sempre bene.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)